Gazeteciler Günü Kutlandı

Gebze Belediyeler Birliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığını da yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan gazetecilerle bir restoranda buluştu.

Programda, hayatını kaybeden basın mensupları için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, bugüne kadar gazetecilerin yanında olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bıyık da tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, mesleğini icra ederken vefat eden gazetecileri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için çalışan basın emekçilerinin gününü tebrik etti, başarılar diledi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Polat da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve basın mensupları katıldı.