Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluşma

Gazeteciler Günü\'nde Basın Mensuplarıyla Buluşma
08.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aras, gazetecilerin demokrasideki önemine vurgu yaparak basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Aras, çok şanslı bir ilçede yaşadıklarını belirterek, kentte güçlü, saygın ve mesleğine sahip çıkan bir basın geleneği olduğunu söyledi.

Aras, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünü hatırlatarak, bu sözün gazetecilerin ne kadar hayati bir görev üstlendiğini açıkça anlattığını dile getirdi.

Yanlışın görünür kılınmasının, doğrunun savunulmasının ancak özgür ve bağımsız bir basınla mümkün olduğunu belirten Aras, yerel basının mahallenin sesi, kentin vicdanı, gündelik hayatın en yakın gözlemcisi olduğunu ifade etti.

"Basın sustuğunda toplum susar" diyen Aras, şöyle konuştu:

"Basın özgür olmadığında demokrasi eksik kalır. Yerel basın, aynı zamanda denetleyen, hatırlatan, eleştiren ve yol gösteren en önemli paydaşlarımızdan biridir. Bugüne kadar nasıl yanınızda olduysak, bundan sonra da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi her zaman önemsiyoruz."

Aras, 2025 yılında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik projeler hakkında sunum yaptı.

Başkan Aras, konuşmasının sonunda geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Erdan'ı da anarak, rahmet diledi.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 14:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.