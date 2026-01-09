Gazeteciler Günü'nde Yapay Zeka Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazeteciler Günü'nde Yapay Zeka Paneli

Gazeteciler Günü\'nde Yapay Zeka Paneli
09.01.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Üniversitesi, 10 Ocak'ta 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' paneli düzenleyecek.

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği" temalı bir panel düzenleyecek. Panele Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Vahap Munyar, Prof. Dr. Nurettin Güz ve Gazeteci-Yazar Mete Belovacıklı konuşmacı olarak katılacak.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, panelde öğrencileri bilgilendirmenin yanı sıra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en iyi şekilde kutlamayı hedeflediklerini belirterek, "Panelimize destek veren Malatya'daki basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Panel, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 10.10'da İ.Ü. 50. Yıl Belgeseli gösterimi, 10.30 - 11.50 arasında panel oturumu, 11.50 - 12.20 arasında soru-cevap ve interaktif tartışma, 12.20 - 12.30'da ise teşekkür belgesi takdimi ve kapanış yapılacak.

Panelin konu dağılımı ise şöyle; Prof. Dr. Nurettin Güz "Yapay Zekanın Epistemolojik ve Etik Sınırları" ile yapay zekanın veri işleme ve anlam üretme kapasitesi ile algoritmik habercilikte doğruluk, dezenformasyon ve etik konularına odaklanacak. Mete Belovacıklı "Haber Merkezlerinde Dönüşüm: Yapay Zeka Bir Tehdit mi, Bir Asistan mı?" ile haber üretim süreçlerinde yapay zekanın entegrasyonu ve gazetecinin mesleki özerkliği ele alınacak. Vahap Munyar "Yerel Basında Dijital Adaptasyon ve Teknolojik Entegrasyon" ile yapay zeka kullanımıyla yerel medyanın dijital görünürlüğü ve içerik çeşitliliği artırılacak.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yatkın üstlenecek ve her konuşmacıya 20'şer dakikalık sunum süresi ayrılacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteciler Günü'nde Yapay Zeka Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:55:07. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler Günü'nde Yapay Zeka Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.