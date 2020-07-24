Gazetecilerden sessiz kutlama - Son Dakika

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Aydın Valiliği önünde tören düzenledi. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda AGC üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

"Susarak anlatma zamanı"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AGC Başkanı Semra Şener, gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarına dikkat çekerek, "Gazetecilik bir ticari faaliyet değildi. Bu konuda bizler yıllarca, defalarca konuştuk ve maalesef bir arpa boyu yol alamadık. Gazetelerimizin bir bir kapanmasını, el değiştirmesini bir kabus filmi seyreder gibi seyrettik. Bundan sonraki 24 Temmuzlarda kaç kişi bu meydanlardan eksilecek bilmiyoruz. Şimdi konuşarak anlatamadıklarımızı, 24 Temmuz'da, 24 saniye susarak anlatma zamanı" dedi.

Gazetecilerin sorunlarına dikkat çekilen törende Aydınlı gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nı 24 saniye susarak, sessiz bir şekilde kutladılar.

Atatürk anıtına kadın gazeteciler ile birlikte çelenk koyan AGC Başkanı Semra Şener, program sonrasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, Aydın basını ve sorunları hakkında bilgi verdi. - AYDIN