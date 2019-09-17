Gazetecilerden Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyareti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkan Yardımcısı İbrahim Gürler, bir süre önce Üzümlü ilçesine atanan Kaymakam Enver Yılmaz'ı ziyaret etti.



Akbuğa ile EGC Başkan Yardımcısı ve Kazankaya Gazetesi Muhabiri İbrahim Gürler, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Akbuğa ve Gürler ziyarette Kaymakam Yılmaz'a çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verirken yeni görevinde başarılar dilediler.



Kaymakam Enver Yılmaz'da ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür ederken yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ERZİNCAN