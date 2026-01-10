Gazetecilere Çelenk

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ve beraberindeki gazeteciler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, cemiyet binasında devam etti.

Kösedağ, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı.

Mesleğin sorunlarına değinen Kösedağ, "En büyük sorun, gazeteciliğin herkesin kolaylıkla gazeteci gibi davranabildiği bir alana dönüştürülmesidir. Özellikle sosyal medyada hiçbir etik süzgeçten geçmeyen, teyide dayanmayan, çoğu zaman algı ve linç amacı taşıyan paylaşımlar gerçek gazeteciliği ayaklar altına almaktadır. Bu noktada idarecilere ve karar vericilere önemli sorumluluklar düşmektedir." diye konuştu.