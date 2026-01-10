Gazetecilere Kutlama

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm,, tarafsız, ilkeli ve şeffaf haber anlayışıyla gece gündüz demeden hizmet veren bütün basın emekçilerinin gününü tebrik ettiğini söylerdi. Aküzüm, "Diyarbakır ilimizdeki gazetecilerimiz ve basın mensuplarımız başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda, savaşlarda ve afetlerde gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir özveri ile çalışan bütün basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR