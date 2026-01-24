Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi - Son Dakika
Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi

Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi
24.01.2026 13:00
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan gazetecilere de yeşil pasaport verilmesi talebinde bulunuldu.

Son günlerde, mühendis ve mimarların uzun süredir talep ettiği yeşil pasaport düzenlemesiyle ilgili haberlerin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, TMMOB'a bağlı odalara üye olan ve en az 15 yıl fiilen çalışan mühendis ve mimarların hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecekleri bildirilmektedir. Meslek örgütü olarak düzenleme kapsamına gazetecilerin de alınmasını talep etmekteyiz" denildi.

DAGC ve DGF yönetimlerince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Gazetecilik halkın haber alma hakkını yerine getirirken, diğer taraftan da doğru bilgilendirme sorumluluğu bulunan bir meslektir.

Habercilik aktiviteleri kapsamında gazeteciler zaman zaman bulunduğumuz coğrafya gereği, Gürcistan, Nahcıvan, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye gibi sınır komşusu olduğumuz ülke ve illerin yanı sıra, dünyanın tüm bölgelerine seyahat edebilmekte, spor, diplomasi ve çeşitli alanlarda da çalışma yapmaktadır. Basın mensupları aynı zamanda mesleki etkinlikler kapsamında da çeşitli ülkelere ziyaretler yapmaktadırlar.

Bugün birçok meslek grubuna tanınan yeşil pasaport hakkı tanınırken, fiilen bir hareketlilik içerisinde olan gazetecilerin bu kapsam dışında bırakılmasını önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. Normal pasaportla yaşanan vize, uzun bekleme süreleri, mali yükümlülükler ile diğer etkenler gazetecilerin mesleki faaliyetlerini doğrudan etkilemekte ve zorlaştırmaktadır.

Gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması, bir ayrıcalık değil; mesleğin koşullarına uygun, çalışma hayatını kolaylaştıracak idari bir düzenlemedir. Bu adım, gazetecilerin uluslararası toplantılara, mesleki eğitimlere ve saha çalışmalarına zamanında, yerinde ve etkin biçimde katılabilmelerini kolaylaştıracaktır.

Meslekte belirli bir kıdemi bulunan ve aktif olarak gazetecilik yapanları kapsayacak objektif kriterler doğrultusunda, gazetecilere de yeşil pasaport hakkı tanınması yönünde düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

Yetkilileri, gazetecilik mesleğinin ihtiyaçlarını gözeten bu düzenlemeyi hayata geçirmeye davet ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

