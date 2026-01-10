Gazetecilikte Yapısal Sorunlar Gündemde - Son Dakika
Gazetecilikte Yapısal Sorunlar Gündemde

Gazetecilikte Yapısal Sorunlar Gündemde
10.01.2026 12:44
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okutmuş, yasal düzenleme çağrısı yaptı ve mesleki güvenceleri vurguladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesleğin içinde bulunduğu yapısal sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sektördeki itibar kaybının ve güvencesizliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Okutmuş, kapsamlı bir yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Gazetecilik Meslek Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Okutmuş, yasal boşlukların etik dışı yayıncılığı ve şantaj odaklı faaliyetleri teşvik ettiğini vurguladı. Mesleki birikimi olmayan kişilerin 'gazeteci' kimliğini kullanmasının gerçek gazeteciliğe zarar verdiğini dile getiren Okutmuş, yasal düzenlemenin bu istismarın önüne geçeceğini kaydetti.

"Haklarımız 1961 yılının bile gerisinde"

10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın sağladığı hakların bugün büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığına dikkat çeken Okutmuş, "Gazetecilerin çalışma şartları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961 yılının bile gerisine düşmüştür. Bu tablo karşısında 10 Ocak'ı bir bayram değil, ancak bir dayanışma günü olarak anabiliyoruz" dedi.

Açıklamasında basın özgürlüğünün halkın haber alma hakkı için hayati önem taşıdığını hatırlatan Okutmuş, "Özgür basın yoksa demokrasi eksik kalır" diyerek, sorunların el birliğiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Okutmuş, açıklamasını tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dayanışma duygularıyla kutlayarak ve hakların güvence altına alındığı gerçek bayramlara ulaşma temennisiyle tamamladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilikte Yapısal Sorunlar Gündemde - Son Dakika

12:46
SON DAKİKA: Gazetecilikte Yapısal Sorunlar Gündemde - Son Dakika
