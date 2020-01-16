Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza - Son Dakika Spor

Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza

13 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hafta sonu Kahramanmaraş'ta oynanan maçta tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldıran Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan'a 25 bin lira para cezası ile 100 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hafta sonu Kahramanmaraş'ta oynanan maçta tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldıran Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan'a 25 bin lira para cezası ile 100 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Piserro Kahramanmaraşspor, sezonun 18'nci haftasında sahasında konuk ettiği Uşak Spor'u 2-1 mağlup etti. İddiaya göre maçın ilk dakikalarında Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, tribünde bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Hakan Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

"BİRİNE BENZETTİM" DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADI

Olayın ardından Hakan Ceyhan sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Ceyhan, paylaşımında "Orhan Külek kardeşim kusura bakma ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışıklık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını silerken, Hakan Ceyhan PFDK'ya sevk edildi.

PFDK, bugünkü toplantısında "Piserro Kahramanmaraşspor Kulübü idarecisi Hakan Ceyhan'ın 12 Ocak 2020 tarihinde oynanan Piserro Kahramanmaraşspor-Uşak Spor A.Ş. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup müsabakasında basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası cezalandırılmasına" karar verdi.


Kahramanmaraşspor, Hakan Ceyhan, Ceyhan, Külek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi
Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası

Son Dakika Haberleri
22:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
22:44 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor - Son Dakika Spor
22:44 Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza - Son Dakika Spor
22:44 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
22:43 Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi - Son Dakika Spor
22:25 Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]