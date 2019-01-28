Gazetede Örgüt Propagandası Davası

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun yargılandığı dava dosyası,...

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun yargılandığı dava dosyası, mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet savcısına gönderildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya tutuksuz sanıklar Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu ile avukatları katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.



Duruşmada, yakalamalı sanık Ahmet Aziz Nesin'in celse arasında bulunduğu Fransa'dan Adalet Bakanlığı aracılığıyla (istinabe) savunmasını mahkemeye gönderdiği tutanağa geçirildi.



Nesin savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bu dava Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. İstanbul'da 11 gün hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında Türk hukuk yetkililerine anlattım. Bu konuyla ilgili sizlere beyan edeceğim başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Hitap tartışması



Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay, gelen belgelere karşı sanıkların beyanını sordu.



Başkan Günay'ın, "Duyuyor musun sen?" diye sorduğu sanık Şebnem Korur, "Evet" dedi. Başkanın, "Erol Önderoğlu sen misin?" diye sorduğu sanık Önderoğlu ise bu davada henüz ceza almadığı ve sanık olduğunu belirterek, "Ben size nasıl saygı duyuyorsam siz de bana saygı duymalısınız. Ben size, 'siz' diye hitap ediyorum, sizin de bana bu şekilde hitap etmenizi istiyorum." dedi. Başkan Günay da "Bizim genel hitap şeklimiz böyle." yanıtını verdi.



Beyanlardan sonra davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, sanıklardan Ahmet Aziz Nesin'in savunmasının alınması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.



Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.



Süreç



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Özgür Gündem gazetesinde 18 ve 30 Mayıs ile 7 Haziran 2016'da yer alan haberlerin içeriklerinde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında, hazırladığı iddianameleri İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerine göndermişti.



Mahkemeler, gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliğini dayanışma amacıyla üstlenen Önderoğlu, Korur, Nesin ile sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın, "suç işlemeye alenen tahrik etmek, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamelerin kabulüne karar vermişti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2016'da Önderoğlu ve Korur'un tahliyesine, Ahmet Aziz Nesin hakkında yargılama yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise, 1 Temmuz'da Nesin'in tahliyesine hükmetmişti. Bu heyet ayrıca Nesin ile ilgili davanın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleşmesini kararlaştırmıştı.

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