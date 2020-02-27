Gaziantep Basketbol: 82-72 - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol: 82-72 - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol: 82-72

6 saat önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Sinan İşgüder (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Crocker (xxx) 12, Kennedy (xxx) 18, Nusret (xx) 4, Morgan (xx) 8, Semih Erden (xx) 8, M'Baye (xx) 6, Yunus (xx) 5, Onuralp (x) 2, Metecan (xx) 7, Adem Bona...

Gaziantep Basketbol: 82-72, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Sinan İşgüder (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Crocker (xxx) 12, Kennedy (xxx) 18, Nusret (xx) 4, Morgan (xx) 8, Semih Erden (xx) 8, M'Baye (xx) 6, Yunus (xx) 5, Onuralp (x) 2, Metecan (xx) 7, Adem Bona (x)

GAZİANTEP BASKETBOL: Buford (xx) 9, Vasiliauskas (xx) 9, Rich (x) 2, Orhan (x), Buva (xx) 6, Can Uğur (xxx) 18, İsmail Cem (x) 3, Metehan (x) 4, Jelovac (xxx) 16, Erol Can (xx) 5

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 42-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-48

5 FAUL: Metehan (37.25), Can Uğur (39.52) (Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra evinde Gaziantep Basketbol'u mağlup etti: 82-72. Ligde 20 maçta 17 galibiyete ulaşıp maç fazlasıyla zirvede Anadolu Efes'i yakalayan, üçüncü sıradaki Fenerbahçe'ye ise 2 galibiyet fark atan Karşıyaka'da Kennedy 18 sayıyla skora katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip ligde pazar günü Türk Telekom'a konuk olacak.

Maçın başında iki takım da skor üretmekte sıkıntı yaşasa da Kennedy'nin skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 19-10'la farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Gaziantep'ten Can Uğur'un basketleriyle 25-20 sonuçlandı. İkinci periyotta Gaziantep Basketbol farkı 1 sayıya kadar indirse de Kaf-Kaf rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Soyunma odasına 42-35 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyottan itibaren oyuna iyice ağırlığını koyan yeşil-kırmızılı ekip, 67-48'le farkı 19 sayıya taşıdı. Son periyotta da rahat basketbolunu sürdüren ev sahibi salondan 82-72 galip ayrıldı.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:10 Kaynak: DHA
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