Gaziantep Basketbol'da Dolu Tribün İsteği

27.01.2026 15:22
Başantrenör Şemsettin Baş, kalan iç saha maçlarında dolu tribünlerle oynamak istediklerini belirt...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Şemsettin Baş, ligin kalan 6 iç saha maçında dolu tribünlere oynamak istediklerini söyledi.

Baş, sahalarında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-71 yendikleri maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konya ekibinin ligin çok iyi takımlarından olduğunu ve ilk maçta deplasmanda rakiplerine kaybettiklerini anımsatan Baş, "Liderliğimizi sürdürmek adına oyuncularım inanılmaz bir savunma ortaya koydu. Maç planına son derece sadık kaldılar ve karşılaşmanın başından sonuna kadar konsantrosyonlarını hiç kaybetmediler. Bu bizim için çok önemliydi. Bu tür maçları kazanmak istiyorsak oyunun emek, mücadele ve yardımlaşma tarafını en üst seviyede yapmamız gerekiyor. Konya, çok agresif ve her topa saldıran bir takım. Bunu bildiğimiz için minimum top kaybıyla oynamayı ve topu daha fazla paylaşmayı planlamıştık. Dönem dönem bunu çok iyi yaptık. Ancak farkı açtıktan sonra bazı bölümlerde basit hatalarla rakibi tekrar oyuna ortak ettik. Buna rağmen maçın sonunu çok iyi oynayıp kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Maçta taraftarın takıma çok iyi destek verdiğini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Önümüzde 6 iç saha maçımız var ve hepsini dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Gaziantep Basketbol'un ve Gaziantep şehrinin ait olduğu yere yeniden ulaşmasında taraftarın desteği olmazsa olmaz. Oyuncularımız taraftarı gördükçe daha da motive oluyor. Zor maçlarda kenetlenmemizi sağlıyor ve rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu şekilde devam edip her maçı son topa, son dakikaya kadar savaşarak kazanmak istiyoruz. Sezonun bitmesine daha var. Önümüzde çok zorlu 13 maç bulunuyor. Şimdi bir gün dinlenip zorlu Göztepe deplasmanına en iyi şekilde hazırlanacağız."

Kaynak: AA

Basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

