Gaziantep çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

Çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çiftçilere Tam Destek Projesi' kapsamında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde buğday tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Müdürlüğünde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere buğday tohumu dağıtım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından her çiftçiye 500 kilo olmak üzere İslahiye'de 260 çiftçiye 130 ton, Nurdağı'nda ise, 450 çiftçiye 225 bin ton buğdaylık tohum dağıtıldı.

İslahiye Belediyesi Garaj Amirliği sahasında gerçekleştirilen buğdaylık tohum dağıtım törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Latif Karadağ, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin ve çiftçiler katıldı.

Çiftçiler tohumluk buğdaylarını almak için traktör, minibüs ve benzeri araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu dağıtımda İslahiye Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mehmet Kaya,?Büyükşehir belediyemiz tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtı bulunan çiftçilerimize verilen tohum desteğini, ilçemiz ziraat odası aracılığıyla çiftçilerimize ulaştırıyoruz. 260 çiftçimize 500 kilogram olmak üzere 130 ton buğday tohumu dağıtmını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize bol ve bereketli dönem dilerken Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese odamız ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederim? dedi.