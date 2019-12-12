Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar - Son Dakika

Gaziantep (İHA) Şahinbey Belediyesinin 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılı etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası "Gaziantep Savunmasının Destansı Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.



Şahinbey Belediyesi, Kültür Merkezi ve nikah salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler derece elde edebilmek için şiirleri büyük bir itina ve dikkatle okuyarak dinleyicileri etkileyip jüriden puanlarını aldılar.



"Şuurlu bir nesil yetiştirmeliyiz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadelenin yattığına dikkati çekerek, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü münasebetiyle Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışması düzenledik. Bu organizasyona katılan tüm okulları kutluyorum. Önemli olan buraya gelip bu yarışmaya katılmak. Tüm yarışmacılar gönlümüzün birincisidir. İnşallah hepiniz bu yarışmada başarılı olursunuz. Hem bu yarışmada, hem de hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.



Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler



Düzenlenen yarışmaya katılan okul öğrencileri ve eğitimciler Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böyle bir organizasyon düzenlediği için öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler geçmişte verilen mücadelenin yaşatılması ve gençlere aktarılması için çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP