Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi Gerçekleşti

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından düzenlenen ve küresel ticarette yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele alan "Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi"; iş dünyası temsilcilerini, kamu, sivil toplum ve özel sektör uzmanlarını Gaziantep'te buluşturdu.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede; değişen küresel ticaret kuralları, artan rekabet şartları ve yeni pazar dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı. Zirvede ayrıca ihracatta finansman ve risk yönetimi, Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilir rekabet ile dijitalleşme ve e-ihracat başlıklarında önemli değerlendirmeler yapılarak stratejik öngörüler paylaşıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Gaziantep'in ihracatçı kimliğine ve küresel ticarette yaşanan dönüşüme dikkat çeken Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in yıllardır Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı kenti olduğunu, bu başarının arkasında cesaret, girişimcilik ruhu ve hedef odaklı bir karakter bulunduğunu ifade ederek "Gaziantep'i Gaziantep yapan; dünyanın neresine giderse gitsin hedefini bilen, ürünü satmak için yola çıkan ihracatçı ruhudur. Bugün bu şehir 10 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor, Türkiye ihracatının yüzde 4'ünden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor ve dış ticaret fazlası veriyorsa, bu yürekli insanların eseridir" dedi.

"İstihdama, kalkınmaya ve gelir dağılımına katkı sunmayan bir başarı eksik kalır"

Küresel ticarette kuralların hızla değiştiğine ve rekabetin her geçen gün daha da sertleştiğini söyleyen Yıldırım, "İhracatta artık yalnızca satış değil, daha karlı, katma değerli ve sürdürülebilir bir yapının konuşulması gerekiyor. Başarıyı yakalamak kadar, onu kalıcı hale getirmek de önemlidir. İstihdama, kalkınmaya ve gelir dağılımına katkı sunmayan bir başarı eksik kalır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası olarak bilgiyle ihracatı buluşturmayı stratejik bir öncelik olarak gördüklerini, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi gibi projeleriyle firmalara hedef pazar analizi, müşteri verisi ve somut yol haritaları sunduklarını da belirten Başkan Yıldırım, son iki yılda 100'ün üzerinde firmaya birebir destek sağladıklarını ve bu çalışmalarla 10 milyon doların üzerinde ihracata katkı sağladıklarını söyledi.

" Gaziantep Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesine öncülük edecek"

Zirvenin onur konuğu olan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in ekonomik potansiyeline ve gelecek vizyonuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'i "Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi" olarak tanımlayan Vali Çeber, bu dönüşümün merkezinde Gaziantep'in yer alacağını ve öncülük edeceğini belirterek, kentin Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü katkıyı sunacak illerden biri olacağını ifade etti. Gaziantep'in hala kullanılmamış büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çeber, şehrin neler başarabildiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Gaziantep sanayicisinin ve iş dünyasının yatırım iştahına da dikkat çeken Çeber, kentteki iş insanlarının "nasıl üretiriz, nasıl yatırım yaparız, nasıl yeni istihdam alanları oluştururuz" anlayışıyla hareket ettiğini ve bu girişimci ruhun Gaziantep'i Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline getireceğini dile getirdi.

"Belirsizlikler sürse de küresel şartlar Türkiye lehine"

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen TCMB Eski Başekonomisti, Akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, "Küresel Ticarette Yeni Dönem: 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri" konulu sunumunda küresel ve ulusal ekonomik görünüme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılında ticaret savaşları ve artan rekabete rağmen Türkiye'nin dünya ticaretindeki pazar payını koruduğunu ifade eden Kara, mevcut ekonomi programının ana hatlarıyla 2026 yılında da devam edeceğini, dış ticarete ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki dönemde de önemini koruyacağını vurguladı.

Sunumunda küresel gelişmelerin Türkiye açısından görece olumlu seyredebileceğine dikkat çeken Kara; zayıf dolar, toparlanan dış talep, düşük petrol fiyatları ve yüksek altın fiyatlarının küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kara ayrıca dış talepteki toparlanma ve verimlilik artışının ihracatı destekleyeceğini de ekledi.

Zirvede dış ticaretin yol haritası üç oturumda tartışıldı

Zirve, "İhracatta Finansman, Risk Yönetimi ve Güncel Destek Programları", "Türkiye'nin İhracat Stratejisinde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat" ile "Dış Ticarette Dijitalleşme ve E-İhracat" başlıklı üç oturumla devam etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürü Dr. Feridun Tur'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İhracatta Finansman, Risk Yönetimi ve Güncel Destek Programları" oturumunun konuşmacıları, Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Şeyda Yavuz, İhracatı Geliştirme A.Ş. Tahsis Genel Müdür Yardımcısı Alpay Çınaroğlu, Türk Ticaret Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Seyar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatın Finansmanı Destek Sistemleri Yönetim ve Geliştirme Daire Başkan Vekili Caner Bozat ve Türk Eximbank Ege-Akdeniz-İç Anadolu Bölge Müdürü Gülom Kudal oldu.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye'nin İhracat Stratejisinde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat" oturumunun konuşmacıları ise T.C. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanı Mürsel Akbulut, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Yeşil Dönüşüm Destekleri Daire Başkanı Zeynep Domaniç, PwC Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ali Yörük ve TSKB Enerji ve Doğal Kaynaklar Araştırma Ekip Lideri Can Hakyemez oldu.

UK Danışmanlık Kurucusu, Öğretim Üyesi Dr. Umut Köksal moderatörlüğünde gerçekleşen ve zirvenin son oturumu olan "Dış Ticarette Dijitalleşme ve E-İhracat" oturumunun konuşmacıları da T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Kıdemli Ticaret Uzmanı Rukiye Duru, İKAS İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül, Exporgin Dijital Teknolojiler Kurucu Ortağı Mehmet Erdemi, Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sektörel Araştırmalar Müdürü Dilara Ay Erişen oldu. - GAZİANTEP