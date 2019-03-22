Son Dakika Haberleri: Gaziantep Dülükbaba Ormanlık Alanı Yükümlüler ile Daha da Yeşerecek

Gaziantep Dülükbaba Ormanlık Alanı Yükümlüler ile Daha da Yeşerecek

1 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak yürütmüş olduğu proje kapsamında Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu personellerinin yanı sıra hükümlülerinde katılımıyla Gaziantep Dülükbaba Ormanlık alanında ağaçlandırma faaliyeti yapıldı.

Gaziantep Dülükbaba Ormanlık Alanı Yükümlüler ile Daha da Yeşerecek, System.String[]
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak yürütmüş olduğu proje kapsamında Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu personellerinin yanı sıra hükümlülerinde katılımıyla Gaziantep Dülükbaba Ormanlık alanında ağaçlandırma faaliyeti yapıldı.

Dün sabah yapılan ağaçlandırma faaliyetine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi YILMAZ, Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Ercan KUMHAK, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail KARATAŞ, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sabahattin BİLGİÇ, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın AKSAKAL öncülüğünde Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan BEYDOĞAN, Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Genç Yusuf FİDANOĞLU, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bayram BOZAN, Gaziantep E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Mesut KARAR, Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve çok sayıda hükümlü katıldı.

Gaziantep'in akciğerleri konumunda olan Dülükbaba Orman alanına bakım ve ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Orman İl Müdürlüğünün göstermiş olduğu alanda 200 hükümlün katılımıyla 3 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı yapmış olduğu açıklamada gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli mirasın orman olduğunu vurguladı. Yapılan çalışma sırasında büyük bir coşku ve heyecanla fidan diken hükümlüler, büyük bir projenin parçası olduklarını bilmenin gururu içerisinde olduklarını belirtti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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