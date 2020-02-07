Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" inancıyla açlık ve yokluk içindeki Gaziantep'in, 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit verdiğini hatırlatarak, direniş sayesinde şehrin şanlı tarihine "Gazilik" unvanı verildiğini belirtti.

Binlerce kahramanın, vatanseverliğini bütün dünyaya kanıtladığını ifade eden Şahin, ülkenin birçok noktasında süren mücadelede Gaziantep direnişinin ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tarihteki yerini aldığını kaydetti.

Gaziantep direnişinin tüm dünyaya örnek gösterilebilecek bir kahramanlık hikayesi olduğunu vurgulayan Şahin, bu kahramanlığın her zaman örnek alınması gerektiğine dikkati çekti.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermemek gerektiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"El ele gönül gönüle kenetlenmek için atalarımızın yıllar önce başardığı bu direniş gibi örnekleri daima hatırlamalıyız ve hatırlatmalıyız. Tarihimiz bugün bizim rehberimiz olmalıdır. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlara, yapılan planlara geçit vermeyeceğiz. Bize bırakılan mirasa sahip çıkarak rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. Bu onura erişmemizde tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantepli olarak gurur ve onur duyuyorum."

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanının mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de 8 Şubat'ın, ellerinde silahları olmamasına rağmen gözü kara yiğitlerin ölüme koşarak gittiği bir gün olduğunu belirtti.

Antep'in Gaziantep yolculuğunda azim, kararlılık, açlık ve yokluk içinde 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal için mücadele ettiğini ifade eden Çelenk, Antep'in "Gazilik" unvanını bileğinin hakkıyla aldığını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar" sözlerini anımsatan Çelenk, "Tarihimiz her zaman bizim rehberimiz olmalı. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan mirasa sahip çıkacak ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.