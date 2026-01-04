Gaziantep FK Antalya\'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
