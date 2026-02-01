Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ne Mağlup - Son Dakika
Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ne Mağlup

01.02.2026 19:52
Teknik sorumlu Anıl Demirci, taraftan özür dileyerek şanssız golle geride kaldıklarını belirtti.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Gençlerbirliği maçının ardından, "Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, "Üzgünüz. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan, özellikle ivme yakalayan iç sahada dirençli bir futbol oynayan Gençlerbirliği karşısında henüz maçın başında yediğimiz gol bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Aslında pozitif tarafından bakabileceğimiz şey, moral motivasyon olarak düşmemeye çalışmamız. Beraberlik golünü sürekli aradık. İlk yarı bulamadık ama ikinci yarı önemli bir dakikada beraberlik golü bulduk. Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak sakin kalmalıydık. Ama birkaç haftadır galibiyet sıkıntımız olduğu için oyuncularımız gereğinden fazla dengesiz ve şuursuz ataklar gerçekleştirdi. Oyun biraz git gele döndü. İki takımın da her an gol bulabileceği bir hale döndü. Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

