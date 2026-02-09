Stat: Gaziantep
Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk. 85 Gidado), Camara, Kozlowksi (Dk. 75 Gassama), Maxim (Dk. 84 Melih Kabasakal), Lungoyi, Bayo (Dk. 59 Dragus)
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 77 Cafu), Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), İrfan Can Kahveci, Benedyczak (Dk. 77 Gueye), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Cenk Tosun
Goller: Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 42 Camara (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Nazım Sangare, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+1 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 83 Opoku (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
61.? ?dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasına ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
76.? ?dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışta İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87.? ?dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
89.? ?dakikada sol kanattan Dragus'un pasında topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'te kaldı.
Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Kasımpaşa'yı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?