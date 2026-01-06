Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploie?ti ile hazırlık maçı yaptı. Gaziantep FK'nın konakladığı otelin tesisinde gerçekleştirilen maçta Burak Yılmaz futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Gaziantep FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK - Petrolul Ploie?ti Maçı 1-1 Berabere Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?