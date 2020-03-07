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Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Cimşir
7 saat önce
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:13 Kaynak: AA
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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