Gaziantep gündem haberleri... Bakan Varank, Gaziantep'te - Son Dakika
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Gaziantep gündem haberleri... Bakan Varank, Gaziantep'te

24.09.2022 11:07
Gaziantep gündem haberleri... Bakan Varank, Gaziantep'te

Gaziantep gündem haberi: SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'GAP küçük ölçekli sulama işleri programı Gaziantep projeleri' imza törenine katıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'GAP küçük ölçekli sulama işleri programı Gaziantep projeleri' imza törenine katıldı. Bakan Varank, 75 milyon liraya mal olacak olan sulama projesi ile 103 bin dekar alanın yeniden sulanmaya başlayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli inceleme ve açılış törenlerine katılmak üzere Gaziantep'e geldi. İlk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Varank, burada Vali Davut Gül'den kente ilişkin bilgiler aldı. Bakan Varank, daha sonra valilikte düzenlenen 'GAP küçük ölçekli sulama işleri programı Gaziantep projeleri' imza törenine katıldı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende; GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protokol imzaladı.

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Mustafa Varank, Gaziantep'e değer katacak projelerin imza töreni ve açılışları için kente geldiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yerel kalkınmadan da sorumlu bakanlık konumuna geldiğini vurgulayan Bakan Varank, "Ne demek bu; biz kalkınma ajanslarımızla, bölge kalkınma idarelerimizle şehirleri, hatta ilçeleri değerlendiriyoruz, o şehirlere o ilçelere projeler geliştirip yerel paydaşlarımızla birlikte o projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.Protokolü imzalanan proje ile Gaziantep'te tarımsal ürün kalitesi ve veriminin artacağını dile getiren Bakan Varank, şöyle konuştu:

"İmzasını attığımız sulama projesi, bir tarım kenti olan Gaziantep'in tarımda ürün kalitesini ve verimliliğini artıracak. Daha önce Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinin sulamalarının yenilenmesiyle ilgili hem başkanımız hem valimiz bize gelmişlerdi, GAP İdaresi'nden projelerin desteklenerek bölgedeki çiftçilerin sulama kanallarının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu söylemişlerdi. Biz de GAP İdarimizle projeyi çalıştık. Şimdi burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılayacağız ve 103 bin dekarlık arazi tekrar doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak. Oradaki çiftçilerimiz ürünlerini artıracaklar, tarımsal katma değeri artırmış olacağız. İnşallah bunun yanında farklı sulama projelerini yine belediye başkanımız ve valimizle çalışıyoruz. GAP İdaremiz ve kalkınma ajansımızla bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Buradan güneş enerji santrali açılışına gideceğiz. Orada da tarımsal sulamada girdi maliyetlerini düşüren elektrik maliyetlerini düşüren güneş enerji santralimizin 5 megavatlık ilk etabının açılışını yapacağız. Tabi Gaziantep bizi fahri hemşehrisi yapmıştı her ne kadar ben kendimi asli hemşehri görsem de her şehir olduğu gibi Gaziantep'e de hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu şehir gerçekten yatırımın, hizmetin en güzelini hak ediyor. Şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehrimiz. Onun için buraya yapılan her bir yatırım gerçekten misliyle katma değer olarak hem şehrimize hem ülkemize dönebiliyor. Bu 75 milyon liralık sulama projesi hayırlı uğurlu olsun."


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Kaynak: DHA

Gaziantep Valiliği, Mustafa Varank, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep gündem haberleri... Bakan Varank, Gaziantep'te - Son Dakika

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