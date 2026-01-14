Gaziantep'in 2030 Turizm Stratejisi Lansmanı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Gaziantep'in 2030 Turizm Stratejisi Lansmanı

Gaziantep'in 2030 Turizm Stratejisi Lansmanı
14.01.2026 17:16
Gaziantep'te 2030 turizm stratejik eylem planları tanıtıldı; 36 politika ve 85 eylem belirlendi.

Gaziantep'te turizm ekonomisi geliştirme ve yol haritası 2030 stratejik eylem planları lansmanı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda, Gaziantep Valiliği ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen lansmanda, Gaziantep'in turizm analizi, rekabetçilik ve rakip destinasyonları, akıllı turizm ve dijital görünürlük, sürdürülebilirlik analizleri anlatıldı.

Kentte turizmin hareketlendirilmesi için turistik noktalara erişimin kolaylaştırılması, yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bölgenin cazip hale getirilmesi için 36 politika ve 85 eylemden oluşan 5 yıllık eylem yol haritası ele alındı.

Gaziantep'in şu anda turizmde 11. kent olduğunu anlatan Vali Kemal Çeber, "Rakamlar istediğimiz seviyede değil ama beklediğimden iyi geldi. Yabancı turist gelişinde 16. sıradayız. 2025 yılında 1 milyon 135 bin konaklamalı turist ile kapattık. Toplamda ise 2 milyonun üzerine çıktığımızı biliyoruz. Bu rakamında 190 bin civarı yabancılardan oluşuyor." dedi.

Yabancıların, kentin gece hayatının hareketlendirilmesiyle ilgili taleplerinin olduğuna ifade eden Çeber, şöyle konuştu:

"Konya'da mevlana, Şanlıurfa'da sıra geceleri var. Gece hayatı deyince belki farklı bir çağrışım oluşuyor ama az önce kıymetli hocamız çok güzel izah etti. 'Gaziantep'te akşam ve gece biz ne yapacağız' diye soruyorlar. Sadece disko veya yeme içme eğlence değil bu. Biz de bunun Gaziantep'e özgüsüne çalışacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin kentin kalkınma projesi olduğunu söyledi.

Projeyi çok önemsediğini ve görev paylaşımı yaparak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğin aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ben ilk geldiğimde, kadın bir belediye başkanı geldi yemekle uğraşıyor demeyin dedim. Bu bir yeşil ekonomi, bir gelecektir. Bunu ne zaman anladık? Korona zamanı. O dönem durduk, siftah olmadı. Bir eylem planı, bunu kim yapacak ve ne kadar sürede yapacak? İstasyonu kaçırmayalım. Burada iş akışını paylaşalım ve herkes üzerine düşeni yapsın. Bende Fatma Şahin olarak reçetemi elime alayım."

Kapadokya Üniversitesi Turizm Master Planı Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Gaziantep Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası ile ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

