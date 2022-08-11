İslahiye'de "belediyenin taş ocağı çevresindeki orman arazisine zarar verdiği" iddiasına yalanlama

Gaziantep'in İslahiye ilçe Belediye Başkanı Kemal Vural, "belediyenin işlettiği taş ocağı çevresindeki orman arazisine zarar verdiği" iddialarına ilişkin, "Burada ne ağaç katliamı ne de yeni yer açmamız söz konusu." dedi.

Vural, makamında düzenlediği basın toplantısında, ormanın yok edildiği algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, tartışmalara konu olan bölgenin 2018 ve 2022 yıllarına ait uydu görüntülerini paylaştı.

Kum ocağının işletimi için belirtilen alanda 2018'de Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nden ham madde üretim izin belgesi, ilgili bakanlıktan da ÇED raporu alındığını ifade eden Vural, "taş ocağında usulsüz işlemler yapıldığı, orman arazisine zarar verildiği ve olaya müdahale etmek isteyen Orman Bölge Müdürlüğü personelinin tayinin çıkarıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldıklarını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Bahsedilen kum ocağı, daha önce Karayolları Müdürlüğünce işletilen bir kum ocağı olup, bulunduğu saha Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü kayıtlarında 'orman toprağı, taşlık, vasıfsız çalılık' diye geçiyor. Burada ne ağaç katliamı ne de yeni yer açmamız söz konusu. 2018'de aldığımız gerekli izinler ve ruhsatımız da burada. 2021'deki ormanla ilgili müracaat bilgilerimiz de kayıtlarda mevcuttur. Biz belediye olarak bu ocakta, dışarıdan getirdiğimiz ham maddeleri alıp parke taşına dönüştürüyoruz. O ürettiğimiz parke taşlarını da şehrimizin yollarına, kaldırımlarına kullanıyoruz. Burada ağaç katliamı yaptığımız ya da izinsiz bir yer açmamız söz konusu değildir."

Basında yer alan iddianın aksine belirtilen bölgeye kendilerinin ağaçlandırma yaptıklarını dile getiren Vural, "Medyada yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu sahada benim ağaç katliamı yaptığımı hatta bir tek ağacın kesildiğini ve Orman İşletme Şefi Ümran Pınar'ın ilçeden alınmasıyla ilgili tasarrufumun olduğunu ispat ederlerse, şerefim ve namusum üzerine ben belediye başkanlığı görevini bırakmaya hazırım. Peki, bu karalama kampanyasını yürütenler de bunu yapacaklar mı?" ifadelerini kullandı.