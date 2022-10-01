Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

01.10.2022 22:48

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.

Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki Yılmazer ailesine ait eve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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