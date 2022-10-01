Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

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