Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü Trophy Hazırlık Kampını Alanya'da Yapacak

Gaziantep Polisgücü Trophy Hazırlık Kampını Alanya'da Yapacak

1 saat önce

Avrupa'nın hokey alanındaki en yüksek ligi olan Trophy Lig için kamp merkezi olarak Alanya'ya gidileceğini açıklayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye'de bir takım ilk kez trophy liginde Türkiye'yi temsilen mücadele edecek.

Gaziantep Polisgücü Trophy Hazırlık Kampını Alanya'da Yapacak, System.String[]
Avrupa'nın hokey alanındaki en yüksek ligi olan Trophy Lig için kamp merkezi olarak Alanya'ya gidileceğini açıklayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, " Türkiye'de bir takım ilk kez trophy liginde Türkiye'yi temsilen mücadele edecek. Kafilemiz Alanya'da hazırlık kampını tamamladıktan sonra 6 Şubat tarihinde Hırvatistan'a hareket edecektir" dedi.

Açık ve kapalı alan hokey sahası olmayan Gaziantep'ten altı kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları trophy, ligi öncesi hazırlık kampına Alanya'da girecek. Kamp öncesi bir açıklama yapan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Kafilemiz hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştirecektir. Trophy öncesi bütün hazırlıklarımız sürüyor. Trophy liginde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC, İspanya'nın C.H SPV Complutense, Danimarka'nın Soerbymagle HC, Polonya'nın WKS GrunwaldPoznan, Hırvatistan'ın HockeyKulbZelina ve Çek Cumhuriyeti'nin SK SlaviaPrague takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Gaziantep Polisgücü Şubat ayında Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya A grubundan girecek ve İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC ile Danimarka'nın Soerbymagle HC takımları arasından çıkarak B grubunun finalistleri ile karşılaşmayı ve ardından da Avrupa'nın en üst liginin şampiyonluk kupasını müzesine taşımayı hedefliyor" diye konuştu.

Kaplan, kafilenin önümüzdeki günlerde Alanya'ya giderek yoğun bir çalışmaya gireceği de açıklandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Spor
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