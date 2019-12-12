Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat - Son Dakika

Gaziantep'te "Çizmeli Kedi", Şanlıurfa'da "İkinin Biri", Malatya'da da "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Çizmeli Kedi" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak.

Charles Perrault'in yazdığı, Süleyman Metin Arslan'ın uyarladığı, Emrah Keskin'in yönettiği oyunda, Kübra Özdemir, Yıldız Gözde Muratoğlu, Yelda Püsküllü, Samet Talayman, Gülendam Yılmaz, Yılmaz Karakuzu, Hilal Yüksel, Tufan Emre Ünal, Onur Emre Teber, Ömer Menteşe ve Elif Ayça Aksu rol alıyor. Oyun, 20 Aralık Cuma saat 13.00'da Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Şapka" adlı oyunu da Gaziantepliler için sahneleyecek. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği oyunda, Ömer Menteşe, Samet Talayman, Kübra Özdemir, Onur Emre Teber, Tufan Emre Ünal, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Metehan Şahiner, Bilal Hüseyinoğlu ve daha birçok oyuncu rol alıyor. Oyun, 20 Aralık Cuma saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde oynanacak.

Dünyanın en önemli sahneleri New York Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali'ndeki konserleriyle adından söz ettiren, caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yaratan Karsu, Gaziantepli hayranlarıyla buluşuyor. Konser, 14 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta 3 tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 15 Aralık Pazar günü saat 13.00'te "Arkadaşım olur musun" adlı çocuk oyununu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerinin beğenisine sunacak. Ekip, aynı gün ve yerde saat 20.00'de de "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu sahneleyecek.

Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç'in baş rollerini paylaştığı "İkinin Biri" adlı tiyatro oyunu 15 Aralık Pazar saat 20.30'da Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Malatya

Ankara Devlet Tiyatrosu "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu Malatya'da sahneleyecek.

İskender Pala'nın yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyunda, Leyla ile Mecnun arasında geçen, birbirine kavuşamayan ve aşkları uğruna ölen iki gencin öyküsü anlatılıyor.



Yönetmen yardımcılığını Cevat Duman ve Müge Sefercioğlu'nun üstlendiği oyunun müziklerini Can Atilla yaptı.



"Leyla" karakterini Damla Ece Hacat, "Mecnun"u ise Muzaffer Saygı'nın canlandırdığı oyunda Tunç Yıldırım, Kadri Özcan, Cevat Duman, Pervin Balcı, Müge Sefercioğlu, Cihan Kaymak, Cansunur Şimşek, Şahnur Dedeoğlu Kudat, Pınar Uslu, Mehmet Tolga Günay, Baran Abdullah Şahin, Özlem Kalkan, Ümit Sert, Umut Yüksel, Pelin Caba Özveren rol alıyor.



Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 14 Aralık Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.