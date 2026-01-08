Gaziantep'te 1.071. Böbrek Nakli Gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen 1.071'inci ve 2025 yılının 180'inci böbrek nakli dolayısıyla tören düzenlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, törende yaptığı konuşmada, böbrek naklinde ülkenin öncü merkezlerinden biri olmayı ve bu alanda birinciliğe ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu başarının kısa sürede elde edilmediğini belirten Doğan, "Uzun yıllara yayılan planlı çalışmalar, güçlü altyapı ve sağlık çalışanlarımızın özverili emeği sayesinde bugün bu noktaya ulaştık. İyilikte yarışıyor, hayat kurtaran bir sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Merkezde 2010 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar sayesinde böbrek nakli sayılarında istikrarlı bir artış sağlandığını ifade eden Doğan, 2024 yılında 152, 2025 yılında ise 180 böbrek nakli gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu artışın tesadüf olmadığını vurgulayan Doğan, önümüzdeki süreçte elde edilen başarıyı diğer organ nakilleri alanına da taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Böbrek nakli yapılan öğretmen Duran Erdem Bilginer de nakil sonrası yaşam kalitesinin arttığını belirterek, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.