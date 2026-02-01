Gaziantep'te 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Gaziantep'te 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde "silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
