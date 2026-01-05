Gaziantep'te 15 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gaziantep'te 15 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Gaziantep\'te 15 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı
05.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 milyon TL dolandıran 15 kişi Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 25 vatandaşı 2 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Aralık ayı içerisinde 25 vatandaşı toplam 2 milyon 649 bin 118 TL para toplayarak dolandıran 49 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Gaziantep, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te 15 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir’de Kumar Operasyonu Eskişehir'de Kumar Operasyonu
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Nereden nereye Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum’daydı, gitmedim Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 18:24:39. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.