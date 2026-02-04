Gaziantep\'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin, çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonla yağma ve hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı adreste yakalandı. Şahsın yapılan aramalarda 1 adet otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 109 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemler sonrası tutuklandı. - GAZİANTEP