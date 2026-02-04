Gaziantep'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gaziantep'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep\'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
04.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıs, operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin, çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonla yağma ve hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı adreste yakalandı. Şahsın yapılan aramalarda 1 adet otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 109 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemler sonrası tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:15:28. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.