Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

25.06.2022 19:31
Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende, uygulamaya konulan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakkal esnafının hizmetinde olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bereket ve rahmet demek. Sizden gelen dualar büyük bir berekete dönüşüyor, büyük bir rahmete dönüşüyor. Hep birlikte bu şehri, bu dünyayı cennet yapmak için gayret gösteren bir ekibiz. Çocuk dostu, anne dostu bir şehir için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte, Gaziantep modelini, 'birlikten rahmet doğar ve güç doğar' modelini, Türkiye modeli ve dünya modeli yapana kadar durmak yok."

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı İsmet Özcan da bakkal esnafının toplumun önemli bir parçası olduğunu belirterek, onlara bisiklet dağıtımının daha çok manevi değer taşıdığını kaydetti.

Gaziantep Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından esnafa bisikletleri dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
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