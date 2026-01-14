Gaziantep\'te 2025 Asayiş Raporu Açıklandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte 2025 yılında meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Çeber, kentte 2025 yılında 626 terör operasyonu yapıldığını, 662 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini ve geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 329 bine gerilediğini söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili verileri paylaşarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Vali Kemal Çeber'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile ilgili kurum müdürlüleri katıldı. Vali Çeber, toplantıda 2025 yılında genel asayiş, terör, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu madde, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

626 terör operasyonu yapılarak 167 şüpheli tutuklandı

Vali Çeber, 2025 yılında 626 terör operasyonu (PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, diğer) yapılarak gözaltına alınan 860 şüpheliden 167'sinin tutuklandığını, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Kişilere karşı 25 bin 637 asayiş suçunun işlendiğini ve bunlarından yüzde 97,9'unun aydınlatıldığını belirten Vali Çeber, mal varlığına karşı ise 13 bin 383 olayın meydana geldiğini ve bunların da yüzde 93'ünün aydınlatıldığını belirtti. Çeber, kentte 2025 yılında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 9 bin 927 şahsın yakalanarak tutuklandığını, 5 bin 128 ruhsatsız silah yakalanarak 5 bin 325 şahıs hakkında işlem yapıldığını da aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik bin 667 operasyon yapıldı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik de bin 667 operasyon yapılarak bin 917 şahsın yakalandığını ve 340 şahsın tutuklandığını açıklayan Vali Kemal Çeber, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda ise bin 830 operasyon yapılarak 2 bin 248 şahsın tutuklandığını, 588 şahsın ise adli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını vurguladı.

662 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Vali Çeber, uyuşturucu operasyonlarında toplam 375,2 kilogram esrar, 209 kilogram metamfetamin, 60 kilogram bonzai, 8,8 kilogram kokain, 7,8 kilogram eroin, 4 bin 674 kök kenevir, 44 bin 412 adet sentetik ecza, 7 milyon 509 bin 466 adet captagon hap ve 13 bin 265 adet extasy hap ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Siber suçlarda ve trafik denetimlerinde önemli çalışmalar yapıldı

Siber suçlara yönelik de önemli operasyonlar yapıldığını açıklayan Vali Kemal Çeber, tespit edilen 3 bin 905 şüpheli şahıstan 860'nın gözaltına alınarak 167'sinin tutuklandığını söyledi. Çeber, 2025 yılındaki trafik uygulamalarında 4 milyon 791 bin 407 araç, 55 bin 474 okul servisi ve 6 bin 380 çakarlı araç denetimi yapıldığını belirtti.

Emniyet ve jandarmanın araç ve güvenlik kamera sayısı arttırıldı

Kent güvenliği için emniyet ve jandarma araç ve güvenlik kamera sayısının arttırıldığını açıklayan Vali Çeber, emniyet araç sayısının bin 440'a, jandarma araç sayısının 512'ye çıkarıldığını söyledi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) için de 727 noktada 3 bin 92 kamera ile 73 noktada 257 plaka tanıma sistemi bulunduğunu belirten Vali Çeber, 2026 yılında kamera sayısının 943 noktada 4 bin 185'e, plaka tanıma sisteminin ise 83 noktada 287'ye çıkarılacağını aktardı.

"Son bir ayda 4 bin Suriyeli ülkesine döndü"

Vali Kemal Çeber, kentte 8 Aralık 2025 tarihli verilere göre 333 bin olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının, Esad rejimin devrilmesiyle süren geri dönüşlerle 329 bin 708'e düştüğünü açıkladı. Çeber, düzensiz göçle mücadeleye yönelik ise 55 operasyon yapılarak 55 şahsın tutuklandığını, 34 araca ise el konulduğunu, tespit edilen 2 bin 806 düzensiz göçmenin de geri gönderme merkezine teslim edildiğini söyledi.

Vali Kemal Çeber, konuşmasının sonunda ise kentte yapımı devam eden ve planlanan 2026 yılı yatırımlarının son durumu hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP