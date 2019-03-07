Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 21 Bin 600 Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te 21 Bin 600 Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte yaptığı operasyonda 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 21 Bin 600 Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte yaptığı operasyonda 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Haplara el koyan ekipler depo sahibi Suriye uyruklu T.B.'yi gözaltına alarak, ifadesi için emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:17 Kaynak: DHA

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