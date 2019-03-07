Gaziantep'te 21 Bin 600 Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte yaptığı operasyonda 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte yaptığı operasyonda 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, Suriye
uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada 21 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Haplara el koyan ekipler depo sahibi Suriye uyruklu T.B.'yi gözaltına alarak, ifadesi için emniyete götürdü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:17 Kaynak: DHA
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