Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 26 bin uyuşturucu hap ve 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.