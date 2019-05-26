Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 bin kişi iftarda buluştu

Gaziantep'te 3 bin kişi iftarda buluştu

4 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İslahiye'de 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Gaziantep'te 3 bin kişi iftarda buluştu, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İslahiye'de 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta çok önemli bir sınavdan geçtiklerini belirterek, İslahiyelilere verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Ramazan huzurunun, tüm dünyaya yayılması gerektiğini ifade eden Şahin, kardeşlik sofrasının artması gerektiğini kaydetti.
İslahiye'deki altyapı çalışmalarına değinen Şahin, Kemal Vural ile yeni dönemde sosyal ve kültürel belediyeciliğe adım atacaklarını belirterek, "UNESCO geçici listesinde bulunan Yesemek ile ilgili çalışmalara ve yayla turizmine dikkati çekmek üzere proje çalışmaları başlattık." diye konuştu.
İftara AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:06 Kaynak: AA
Fatma Şahin, Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel
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