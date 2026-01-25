Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Nurdağı olan depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA