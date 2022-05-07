Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

07.05.2022 10:00
Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda 5 bin 340 paket kaçak sigara ve çok sayıda çeşitli yasa dışı materyaller ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda 5 bin 340 paket kaçak sigara ve çok sayıda çeşitli yasa dışı materyaller ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yeri ile 1 araca operasyon yaptı. Yapılan operasyonda sırasındaki aramalarda 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara, 284 adet cinsel içerikli hap, 35 şişe kaçak alkol ve 16 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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