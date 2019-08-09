Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 6 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gaziantep'te 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

21 dakika önce

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda, kamyon kasasında 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 6 kilo metamfetamin ele geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda, kamyon kasasında 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı alan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Hayrat Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen kamyon, ekipler tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 paket halinde 6 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü.


Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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