Gaziantep'te 677 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 677 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
07.11.2020 15:24
Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 677 kişiye para cezası kesildiEdinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 677 şahsa sosyal mesafe...
Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 677 kişiye para cezası kesildi
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 677 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza kesildi.
Ayrıca 10 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı. Ekiplerin 267 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. - GAZİANTEP
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