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GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI

11.02.2022 15:10

GAZİANTEP Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi kapsamında 736 okulda 80 bin 915 öğrenciye İngilizce kaynak kitap dağıtımı başladı.

GAZİANTEP Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi kapsamında 736 okulda 80 bin 915 öğrenciye İngilizce kaynak kitap dağıtımı başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje için Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin katılımı ile program düzenlendi.

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, projedeki amacın öğrencilerin yabancı dili daha iyi öğrenmesi olduğunu ifade eti. Her seviyeye göre oluşturulan kitapların öğrencilere dil öğrenme konusunda önemli katkılar sunacağını belirten Gül," 'Ben okuyorum Gaziantep Okuyor' kitap projesi ile 5 milyondan fazla kitap okullarımıza kazandırıldı. Buna belediyelerimizin, velilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm kurum kuruluşlarımızın katkısı oldu. Türkçe öğrenirken nasıl çocuklarımız birinci ve ikinci sınıfta kitap okuyarak bunu geliştiriyorsa İngilizcede de durum böyle. Çocuklarımızın dili daha iyi öğrenmesi için 81 bin kitap okullarımızın kütüphanelerine dağıtılacak. Her seviyeye göre oluşturulmuş hikaye kitapları bunlar. Kitaplarımızın öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kitap okuma kampanyasını bir basamak daha yukarıya çıkartmaktan mutluyuz"dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, projede emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederek, kent genelindeki tüm okullarda 81 bin İngilizce yardımcı kitabın dağıtımının başladığını ve bu kitapların okul kütüphanelerinde yer alacağını söyledi.

GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI
GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI
GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI

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milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, İngilizce, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 80 BİN 915 ÖĞRENCİYE KAYNAK KİTAP DAĞITIMI - Son Dakika


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