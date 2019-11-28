Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında, sahte yol izin belgesi ele geçirildi.

Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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