Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında, sahte yol izin belgesi ele geçirildi.
Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.
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