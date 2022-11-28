Gaziantep'te 5 yaşındaki Firdevs'e işkence eden anne ile ilgili kan donduran sözler: Kız çocuğu sevmiyor, o yüzden şiddet uyguluyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 5 yaşındaki Firdevs'e işkence eden anne ile ilgili kan donduran sözler: Kız çocuğu sevmiyor, o yüzden şiddet uyguluyordu

28.11.2022 10:52

Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılıp işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki Firdevs'in zalim annesi tutuklanırken küçük kızın 3 erkek kardeşi de devlet korumasına alındı. Yaşananlar hakkında konuşan çocukların babası ise "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu." dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Firdevs isimli çocuk, babası tarafından aç ve işkenceye maruz kalmış halde evde bulundu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ANNE TUTUKLANDI

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesi tutuklandı. Köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmadığını söyleyen baba Cihan Yıldız, eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde bulduğunu söyledi.

Herkes aynı soruyu soruyordu! Neden diğer 3 çocuğunu değil de sadece Firdevs'i dövdü? Sebebi babanın ifadesinde gizli

"ÖZELLİKLE KIZIMA ÇOK ŞİDDET UYGULUYORDU"

Baba Cihan Yıldız eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" dedi.

"EŞİM KIZIMI SEVMİYOR"

Eşi F. Yıldız'ın kızını sevmediğini ifade ederek, eşinin şiddet uygulamasının nedenine cevap veren baba Cihan Yıldız, "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içerden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum" diye konuştu.

Herkes aynı soruyu soruyordu! Neden diğer 3 çocuğunu değil de sadece Firdevs'i dövdü? Sebebi babanın ifadesinde gizli

3 ÇOCUK DA DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Öte yandan yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" paylaşımını yaptı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı GAZİANTEP - Kalp krizi nedeniyle ölen komiser için tören düzenlendi GAZİANTEP - Kalp krizi nedeniyle ölen komiser için tören düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 5 yaşındaki Firdevs'e işkence eden anne ile ilgili kan donduran sözler: Kız çocuğu sevmiyor, o yüzden şiddet uyguluyordu - Son Dakika


Son Dakika
11:27 MİT ve emniyetten ortak operasyon: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, İstanbul'da yakalandı
11:15 İstanbul için kar kapıda! Meteorolojik kaynaklar yağış için tarih verip uyardı
11:14 Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum
10:59 Konya'daki barınakta köpeğe işkence edilmesine tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap: Beni bilen iyi bilir, o da bana yeter
10:51 Acun Ilıcalı, 320 Hull City taraftarına Türkiye tatili hediye etti
10:45 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,63 seviyesinden işlem görüyor
10:48 Yozgatlı gençlerin gecesi, cips poşetinden çıkan ölü fareyle kabusa dönüştü
10:38 Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi
10:37 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
10:10 İtalya'nın Ischia Adası'nda yaşanan heyelanda kaybolan 5 kişi hala bulunamadı! Bölgede OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 11:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 yaşındaki Firdevs'e işkence eden anne ile ilgili kan donduran sözler: Kız çocuğu sevmiyor, o yüzden şiddet uyguluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement