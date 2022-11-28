Gaziantep'te 5 yaşındaki Firdevs'e işkence eden anne ile ilgili kan donduran sözler: Kız çocuğu sevmiyor, o yüzden şiddet uyguluyordu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Firdevs isimli çocuk, babası tarafından aç ve işkenceye maruz kalmış halde evde bulundu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ANNE TUTUKLANDI

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesi tutuklandı. Köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmadığını söyleyen baba Cihan Yıldız, eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde bulduğunu söyledi.

"ÖZELLİKLE KIZIMA ÇOK ŞİDDET UYGULUYORDU"

Baba Cihan Yıldız eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" dedi.

"EŞİM KIZIMI SEVMİYOR"

Eşi F. Yıldız'ın kızını sevmediğini ifade ederek, eşinin şiddet uygulamasının nedenine cevap veren baba Cihan Yıldız, "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içerden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum" diye konuştu.

3 ÇOCUK DA DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Öte yandan yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" paylaşımını yaptı.