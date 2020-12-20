Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü Gaziantep'te, karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü GAZİANTEP - Gaziantep'te, karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Halil İbrahim Yiğit'e bir araç çarparak kaçtı. Kazada, ağır yaralanan Yiğit, 112 tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yiğit, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis Yiğit'e çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak

Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu

Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi

Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu

'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi

Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı