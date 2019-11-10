Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

8 saat önce

Gaziantep'te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. ile 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. isimli şahıslar, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. ile 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. isimli şahıslar, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karşıyaka ve Dülükbaba mahallelerinde meydana gelen 2 adet "Otodan hırsızlık" başta olmak üzere, toplamda 10'u hırsızlık 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B., Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.


İbrahimli, Merveşehir ve Beylerbeyi Polis Merkezi bölgelerinde meydana gelen 3 adet "Otodan hırsızlık" ve "Mala zarar verme" olayları başta olmak üzere toplamda 7'si hırsızlık, 17 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli İ.S. de polisin yaptığı çalışmalarla yakalandı.


Gözaltına alınan iki şahsın da işlemlerinin ardından adli makamlara götürülmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Karşıyaka, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]