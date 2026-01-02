Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Yaşam

Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
02.01.2026 17:40  Güncelleme: 17:55
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailenin bazı üyelerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları adrese gittiklerinde aile üyelerini baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U, çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U.'yu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

