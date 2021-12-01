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Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber - Son Dakika

Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber

01.12.2021 15:11

Gaziantep'te cani babası tarafından darbedilen ve olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan 2 aylık bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlar, minik bebeğin bir an önce iyileşmesi için tüm hastanenin seferber olduğunu açıkladı.

Gaziantep'te cani babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun, geldiğine göre biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

"ŞU ANDA CERRAHİ MÜDAHALEYE GEREK YOK"

Demir, "Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında." dedi.

Gaziantep'te cani babasının dövdüğü bebekten iyi haber var

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK DÜZEYDE DEĞİL"

Annenin de bebeğin yanında olduğunu ifade eden Demir, "Annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan, kanamadan dolayı şu aşamada yetersiz. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati." diye konuştu.

Gaziantep'te cani babasının dövdüğü bebekten iyi haber var

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Gaziantep Valisi Davut Gül, bebeği hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G, tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan dün tutuklanmıştı.

Gaziantep'te cani baba tarafından feci şekilde dövülen bebekten iyi haber var
Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber

İsmail Demir, Gaziantep, Simurg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber - Son Dakika


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