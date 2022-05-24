Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İsmail Gün (32), henüz belirlenemeyen nedenle Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı.
Gül'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin ikisi suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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