Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

24.05.2022 11:39
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İsmail Gün (32), henüz belirlenemeyen nedenle Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı.

Gül'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin ikisi suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 zanlıyı gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlıyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlıyor
Kaynak: AA

İsmail Gün, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement